За 2019 год в три раза больше украинцев получили паспорта России

Российское гражданство в 2019 году получили почти 300 тыс. украинцев

В 2019 году паспорта РФ получили 299 422 украинца. Об этом говорится в статистике МВД РФ.

Также за прошлый год принято решение о выдаче украинцам 53 378 видов на жительство. В настоящее время в России проживают с такими видами 155 863 украинцев.

Кроме того, граждане Украины в 2019 году получили 53 915 разрешений на временное проживание. Проживают в настоящее время по этим разрешениям в стране 114 537 украинцев.

В 2019 году 550,1 тыс. граждан Украины посещали РФ с частными визитами, 435,5 тыс. – с целью работы, 35,3 тыс. – с целью учебы, 56,8 тыс. – как туристы, по иным причинам – 56,2 тыс.

По данным МИД РФ, в 2018 году российское гражданство получили 83 тыс. украинцев, в 2017-ом – 85 тыс.

Напомним, выдача украинцам паспортов РФ активизировалась после того, как 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов для жителей "ЛНР" и "ДНР". Позже он расширил действие этого документа на весь Донбасс.

Украина считает незаконными паспорта России, выданные украинским гражданам на неподконтрольной территории Донбасса.

Как ранее сообщал Фокус: