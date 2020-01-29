Авиакомпаниям частично разрешили летать над Ираном

Агентство Европейского союза по авиационной безопасности (EASA) дало добро европейским авиакомпаниям на возобновление полетов в некоторых частях воздушного пространства Ирана и Ирака. Об этом сообщается на сайте агентства.

В EASA решили снять рекомендации о запрете полетов над двумя странами после заседания группы по оценке риска авиационной безопасности.

Тем не менее, в агентстве рекомендовали авиакомпаниям избегать иранского воздушного пространства на высотах ниже 7620 метров. Также остаются в действии ограничения полетов двумя коридорами в воздушном пространстве Ирака.

Ранее Европейское агентство по авиационной безопасности из-за инцидента с украинским самолетом рекомендовало избегать полетов над Ираном.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.

С 9 января Украина временно запретила своим авиакомпаниям полеты в небе Ирана.