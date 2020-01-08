Крупные авиакомпании приостанавливают полеты над Ираном и Ираком

Причина этому – крушение украинского боинга у Тегерана и удар Ирана по военным базам США

Несколько крупных авиакомпаний временно приостановили полеты над Ираном после крушения украинского боинга МАУ.

Об этом свидетельствуют официальные сегодняшние сообщения авиаперевозчиков, пишет УНИАН.

Так, полеты над Ираном приостанавливают Malaysia Airlines и Singapore Airlines. Air France пока не будет летать и над Ираном, и над Ираком.

Федеральное авиационное управление США также запретило полеты американских гражданских самолетов над Ираном, Ираком, а также водами Персидского и Оманского заливов.

Несколько крупных авиакомпаний, которых не коснулся запрет управления США, начали перенаправлять свои рейсы. Среди них – тайваньская China Airlines, австралийская Qantas Airways Ltd и Air Canada.

Emirates и Flydubai отменили обратный рейс в Багдад после ракетного удара Ирана по военным базам США.

МАУ уже опубликовала сначала имена членов экипажа боинга, а затем – и всех пассажиров рейса.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.

Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. Сам глава государства сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев.

В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.