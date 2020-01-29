Россия поставила ультиматум ПАСЕ: Больше никаких санкций

Мир
Российская делегация заявила, что может вновь покинуть ассамблею

Глава представительства России в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что российская делегация прекратит работу в Парламентской ассамблее Совета Европы в случае утверждения малейших санкций против нее.

Об этом сообщает Европейская правда.

Во время дискуссии об утверждении или ограничении полномочий делегации РФ, Толстой предупредил других членов ассамблеи, что если будут утверждены любые ограничения полномочий российских депутатов, Россия вновь покинет организацию.

 "В случае принятия каких-либо санкций против России, против нашей делегации – мы будем вынуждены уйти", – заявил он.

"И снова история пойдет по кругу, снова организация окажется в глубоком кризисе", – добавил Толстой, призвав членов ПАСЕ подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме.

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