Россия поставила ультиматум ПАСЕ: Больше никаких санкций

Глава представительства России в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что российская делегация прекратит работу в Парламентской ассамблее Совета Европы в случае утверждения малейших санкций против нее.

Об этом сообщает Европейская правда.

Во время дискуссии об утверждении или ограничении полномочий делегации РФ, Толстой предупредил других членов ассамблеи, что если будут утверждены любые ограничения полномочий российских депутатов, Россия вновь покинет организацию.

"В случае принятия каких-либо санкций против России, против нашей делегации – мы будем вынуждены уйти", – заявил он.

"И снова история пойдет по кругу, снова организация окажется в глубоком кризисе", – добавил Толстой, призвав членов ПАСЕ подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме.

Как ранее сообщал Фокус:

В ночь на 25 июня ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении российской делегации.

После чего украинская делегация решила временно прекратить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы в знак протеста против решения, уничтожающего санкционный механизм.

16 января народные депутаты Верховной Рады приняли за основу и в целом законопроект №2718, который предусматривает восстановление участия делегации от Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы.