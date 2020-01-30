Лифт, рельсы и вентиляция. На границе США обнаружили самый длинный туннель контрабандистов

Самый длинный тоннель, использовавшийся контрабандистами, обнаружен на мексиканско-американской границе. Об этом сообщает Служба таможни и защиты границ США.

Туннель длиной 1313 м был прокопан из промышленной зоны мексиканского города Тихуана в район американского города Сан-Диего (штат Калифорния).

Основная его часть проходила на глубине в 21 метр. Он был оснащен вентиляционной и дренажной системами, рельсовыми дорогами с тележками и лифтами у каждого из выходов. От основного туннеля отходило несколько ответвлений, но ни одно из них не выходило на поверхность.

Первыми тайный путь контрабандистов обнаружили мексиканские правоохранители еще в августе 2019 года. После этого они связались со своими американскими коллегами, которые занялись составлением его карты и поиском выхода на территории США.

"Изощренность этого туннеля демонстрирует решимость и денежные ресурсы картелей", - заявил специальный представитель Управления по борьбе с наркотиками Джон Каллери.

После обнаружения туннеля аресты причастных к его сооружению и использованию еще не проводилось.

Прежний "рекорд" принадлежал тоннелю, обнаруженному в 2014 году. Его длина - 904 м. Он был обнаружен также в районе города Сан-Диего.

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