Автомобили уедут из Франкфурта – одно их крупнейших мировых автошоу сменит место проведения

С 2021 года международный автосалон Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) не будет проводиться во Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщила Немецкая ассоциация автомобильной промышленности (VDA), являющаяся его организатором.

Выставка IAA была основана в 1897 году и проводилась в первое время в разных городах Германии, пока не осела после Второй мировой войны во Франкфурте. С 1991 года этот автосалон проходил по нечетным годам (по четным проходит шоу в Париже).

Контракт VDA и выставочного центра Messe Frankfurt истек в 2019 году. Организаторы шоу приняли решение не продлевать его. Был объявлен конкурс среди городов, желающих принять шоу. Заявки подали Берлин, Франкфурт-на-Майне, Гамбург, Ганновер, Кельн, Мюнхен и Штутгарт.

После рассмотрения презентаций VDA составила шорт-лист кандидатов, в который вошли Берлин, Гамбург и Мюнхен. Окончательное решение по месту проведения автосалона в 2021 году будет принято в ближайшие недели. Кроме смены города изменится и концепция мероприятия, но детальной информации об этом пока нет.

Напомним, что сейчас практически все крупнейшие традиционные мировые автосалоны сталкиваются с экономическими трудностями. Их главная причина – спад интереса к подобным мероприятиям как со стороны автопроизводителей, так и со стороны посетителей. Чтобы вернуть интерес к себе на фоне развития интернета, автосалонам приходится сильно разнообразить свои программы, придумывать привлекательное позиционирование, завлекать участников и гостей неожиданными маркетинговыми приемами.

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