Ритейлер H&M выходит из кризиса, но меняет почти все свое руководство

Шведский ритейлер одежды H&M объявил о масштабных перестановках в руководстве: в отставку уходит председатель совета директоров компании 72-летний Стефан Перссон, занимавший этот пост около 20 лет. Председателем станет его сын Карл-Йохан Перссон, до этого бывший генеральным директором H&M. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Семье Перссон, потомкам основателя H&M Эрлинга Перссона, принадлежит контрольный пакет акций компании.

Новым генеральным директором станет 46-летняя Хелена Хельмерссон, занимавшая пост операционного директора. Сменится и финансовый директор H&M.

В последнее десятилетие H&M переживала серьезные трудности, ее доходы неуклонно снижались, а конкуренция, прежде всего с испанской Inditex (бренды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho и др.), усиливалась. Но за последний год дела компании улучшились, а сейчас одновременно с сообщением о смене руководства она отчиталась о первом с 2015 года росте годовой прибыли. Она выросла на 5,5%, до 13,4 млрд шведских крон ($1,4 млрд). В четвертом квартале прибыль выросла почти на четверть, до $569 млн. За прошлый год акции H&M подорожали почти на треть. Отношение чистого долга компании к прибыли сейчас составляет 0,2 (целевой показатель для компании – 1,0).

"Это естественное изменение – передать руководство компанией Карлу-Йохану, – заявил в Стефан Перссон. – Сейчас подходящее время для этого, так как мы постепенно наращиваем прибыль, у нас сильная позиция с многочисленными брендами, миллионами клиентов по всему миру".

Инвесторы и аналитики позитивно восприняли перемены в руководстве H&M – акции компании после этого сообщения выросли на 9%, сообщило Reuters.

В 2020 году компания планируется открыть около 200 новых магазинов, в основном на растущих рынках, но одновременно закроет 175 магазинов на устоявшихся рынках.

Австралия должна стать новым онлайн-рынком H&M во второй половине 2020 года. В этом же году H&M появится на платформе электронной коммерции SSG.COM в Южной Корее.

Подписано соглашение с новым партнером по франшизе в Центральной Америке. Первый магазин в Панаме H&M планируется открыть в конце 2020 года.

Динамика курса акций H&M, шведских крон

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