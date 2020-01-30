В Швеции из галереи похитили 12 работ Сальвадора Дали
2020-01-30 17:23:15
Украденные статуэтки стоят от 21 до 52 тыс. долларов
В столице Швеции Стокгольме минувшей ночью из галереи похитили около 12-ти работ всемирно известного испанского художника Сальвадора Дали. Об этом сообщает Радио Свобода.
По информации шведского издания Aftonbladet украдены были статуэтки.
Сообщается, что двое злоумышленников прямо в центре города разбили окно у входа в галерею и проникли внутрь помещения. До приезда полиции, они уже скрылись.
Здание галереи и выбитое окно, Стокгольм
Руководство галереи сообщило, что похищенные статуэтки стоят от 21 до 52 тысячи долларов.
Выставка со статуэтками Сальвадора Дали должна была закрыться в субботу. Полиция ищет подозреваемых в преступлении.
Это уже не первый случай похищения или порчи работ всемирно известного художника.
В октябре прошлого года из художественной галереи в Сан-Франциско за полминуты похитили картину Сальвадора Дали "Горящий жираф".
А еще годом раньше посетительницы международного центра искусств в Екатеринбурге, пытаясь сделать фото, повредили несколько шедевров художника.
Как ранее писал Фокус:
- В Москве из Третьяковской галереи в Москве был похищен пейзаж Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Мужчина просто вынул полотно из рамы и скрылся. При этом окружающие сначала были абсолютно уверены, что пейзаж забрал сотрудник музея.
- А из венского аукционного дома Dorotheum схожим образом украли пейзаж кисти знаменитого импрессиониста Пьера Огюста Ренуара. Похититель вошел в галерею, снял картину со стены и ушел.