Давление на Украину – не повод для импичмента, – адвокат Трампа

Защитник Дональда Трампа Алан Дершовиц, выступая в Сенате, заявил, что президент США не может быть подвергнут процедуре импичмента за использование своих полномочий с целью переизбраться, пока он верит, что его пребывание на посту будет благом для страны.

Об этом пишет Buzz Feed News.

Тем самым адвокат Трампа дал понять, что давление Трампа на Украину в виде задержания оружия в обмен на увеличение шансов победить на выборах не может быть основанием для импичмента.

"Выборы проходят в интересах общества. И если президент делает определенные вещи, которые, по его мнению, помогут ему избраться в интересах общества, это не может быть чем-то вроде quid pro quo (услугой за услугу - ред.), что ведет к импичменту", - заявил адвокат Трампа.

Издание пишет, что это заявление вызвало недоумение даже у республиканцев.

При этом Дершовиц изложил три типа возможной мотивации в контексте украинского вопроса: общественный интерес, политический интерес и частный финансовый интерес.

Первые два, по его словам, не могут быть основанием для импичмента. Что же касается третьего типа, то, по утверждению адвоката, если бы речь шла о личной финансовой выгоде для президента, например, в виде получения миллионов долларов от задержки зарубежной помощи, это действительно было бы признаком коррупции.

Однако, подчеркнул Дершовиц, происходит так, что каждый президент считает: "Я великий президент. Я самый великий из всех президентов. И если я не буду переизбран, пострадает национальный интерес".

"Это (такие рассуждения – ред.) не может быть причиной для обвинений для импичмента", – подытожил адвокат Трампа.

Как ранее сообщал Фокус:

Около половины американцев (51%) считают, что Сенат должен проголосовать за отстранение президента Дональда Трампа от должности. Об этом свидетельствуют данные нового опроса, проведенного по заказу CNN компанией SSRS.

Экс-советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что президент США лично приостановил выделение военной помощи Украине, чтобы добиться проведения украинскими властями расследования деятельности против Джо Байдена.