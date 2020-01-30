Электронные сигареты: Altria уже потеряла $8,6 млрд из-за инвестиций в Juul

Altria Group, владеющая табачной компанией Philip Morris USA, второй квартал подряд снижает оценочную стоимость своих активов в производителе электронных сигарет Juul. В декабре 2018 года группа купила за $12,8 млрд 35% его акций. В октябре прошлого года Altria была вынуждена списать $4,5 млрд из-за проблем у Juul. Сейчас компания снизила оценку своих активов еще на $4,1 млрд. Об этом говорится в официальном заявлении Altria.

Нынешнее списание связано с "возросшим количеством судебных исков против Juul и ожиданием того, что их количество будет расти". За последние три месяца число исков выросло на 80%.

В ноябре прошлого года Juul объявила о планах снизить издержки примерно на $1 млрд и сократить 650 рабочих мест, или 16% всей рабочей силы. Некогда одна из самых быстрорастущих американских компаний и самых дорогих стартапов Кремниевой долины теперь столкнулась с большими трудностями фоне скандалов с электронными сигаретами в США. В конце лета американские власти сообщили о серии заболеваний, якобы вызванных курением вейпов. Кроме того, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США обвинило Juul в том, что компания без доказательств позиционировала свои устройства как менее вредную альтернативу сигаретам.

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В рамках нового соглашения Altria перестанет предоставлять Juul услуги в сфере логистики, дистрибуции и предоставления доступа на полки ритейлеров.

"Основные табачные предприятия Altria достигли выдающихся результатов в 2019 году. Мы превысили годовой целевой показатель экономии затрат в размере $575 млн и увеличила дивиденды в 54-й раз за 50 лет, – сохраняет оптимизм Говард Уиллард, председатель и главный исполнительный директор Altria. – Несмотря на неожиданные проблемы, связанные с нашими инвестициями в Juul, мы добились значительного прогресса в продвижении и создании нашей "негорючей" бизнес-платформы с запуском IQOS".

Напомним, что бездымная система нагревания табака IQOS производится компанией Philip Morris International (PMI). Эта компания до 2008 года входила в состав Altria Group, но с 28 марта 2008 года стала независимой компанией.

В 2019 году PMI и Altria вели переговоры о слиянии, но в сентябре их прекратили. Взамен слияния компании решили сосредоточить усилия на распространении в США системы IQOS.

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