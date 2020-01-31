Созданный бесплатно вместо миллионного тендера чешскими программистами сайт взломали хакеры

В Чехии хакеры взломали сервис по продаже электронных разрешений для проезда по платным скоростным дорогам, который местные программисты сделали бесплатно.

Об этом сообщает Novinky.cz.

По словам организатора двухдневного хакатона, во время которого программисты создали сервис, Томаша Вондрачека, ошибка произошла из-за сжатых сроков.

"В воскресенье в 20:57 произошла утечка. Ошибка связана с тем, что я дал разработчикам мало времени и большие цели", – рассказал Вондрачек.

Он подчеркнул, что корректирующие меры были приняты оперативно.

"У нас есть утечка исходного файла, в настоящее время мы анализируем его. На данный момент я могу подтвердить, что около 95% записей в системе были только для тестирования", – заявил Вондрачек.

Речь идет об утечке данных 200−300 человек. Разработчики связались с Управлением по защите личных данных и рассматривают возможность подачи уголовной жалобы.

Вондрачек заявил, что с 26 января сайт практически ежедневно подвергался хакерским атакам.

Напомним, в Чехии группа программистов бесплатно сделала и передала правительству государственный сервис, заказ на который получила другая фирма. Госзаказ был на 16 млн евро. Разработчики сделали это в знак протеста против "расточительности" министерства транспорта. После скандала, министра транспорта уволили.

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