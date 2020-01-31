Из Facebook и Instagram будут удалять фейковые новости о коронавирусе

Facebook начнет удалять из своих соцсетей фейковые новости о новом типе коронавируса, говорится в корпоративном блоге компания. Она также будет уведомлять пользователей, что они поделились или собираются поделиться недостоверной информацией. Речь идет о контенте, содержащем информацию о теории заговора и утверждениях, которые признаны ложными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Из соцсетей также будут удалять сообщения с информацией или рекомендациями, которые могут нанести вред здоровью. Речь идет о ненаучных средствах и сомнительного рода лекарствах. В Instagram будут блокироваться хештэги с соответствующей тематикой.

"Мы поможем людям получать актуальную информацию от партнеров посредством сообщений в верхней части новостной ленты на Facebook; они будут созданы на основе руководящих указаний ВОЗ. Когда люди ищут информацию, связанную с вирусом, в Facebook или нажимают на связанный хэштег в Instagram, мы будем отображать всплывающее окно с достоверной информацией. Мы также предоставили бесплатные рекламные кредиты, чтобы организации могли проводить образовательные кампании по коронавирусу в Facebook и Instagram в затронутых регионах и обсуждали способы оказания дополнительной помощи и поддержки органам здравоохранения", – сообщил Кан-Син Цзинь, руководитель отдела здравоохранения Facebook.

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