Минус один. Как британцы отпраздновали Brexit

Великобритания официально вышла из состава Европейского союза. Brexit наступил в 23:00 по лондонскому времени 31 января (01:00 по Киеву 1 февраля). Об этом сообщает ВВС.

За час до официального выхода Британии из ЕС к нации обратился премьер-министр Борис Джонсон

"Если мы сможем сделать все правильно, я считаю, что с каждым месяцем у нас будет расти уверенность не только внутри страны, но и за ее пределами", — заявил он.

Исторический момент был отмечен как празднованием, так и протестами против Brexit.

Сторонники выхода страны из ЕС собрались на площади перед зданием парламента.

Фото: twitter.com/RobLangley_UK

На большом экране показали ролик о пути Британии к этому моменту, а потом часы пробили обратный отсчет. Одним из главных спикеров на площади был один из главных идеологов Brexit, экс-глава партии независимости Соединенного королевства Найджел Фарадж.

Премьер-министр Борис Джонсон вместе с другими министрами и топ-чиновниками в это время собрались на вечеринку в здании правительства.

Противники выхода страны из ЕС за несколько часов до этого прошлись маршем по правительственному кварталу. Протесты против Brexit также прошли в Шотландии, которая еще в 2016 году проголосовала против выхода страны из ЕС. В 23:00 первый министр Шотландии Никола Стерджен написала в Твиттер: "Шотландия вернется в сердце Европы как независимая страна".

Напомним, Великобритания присоединилась к европейским сообществам, ставшим основой для будущего Европейского союза, в 1973 году и подтвердила членство по итогам референдума 1975-го. В 2016 году на референдуме 52% британцев проголосовали за выход страны из ЕС.

До 31 декабря будет длится переходной период. За это время Лондон и Брюссель должны договорится об условиях дальнейшего экономического сотрудничества.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Совет ЕС утвердил соглашение об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), завершив полностью со стороны Брюсселя процесс ратификации сделки.