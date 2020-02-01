Коронавирус: В Китае умерли 259 человек, США вводят режим чрезвычайной ситуации

За минувшие сутки в Китае зафиксировано 45 новых смертей от пневмонии, вызванной коронавирусом. Всего о болезни уже скончались 259 человек. Об этом сообщает государственный телеканал КНР CGTN.

Подтверждены 11 821 случаев заболевания в Китае и 124 в 26 других странах.

На фоне распространения вируса власти США решили ввести с 2 февраля режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил министр здравоохранения США Алекс Азар, передает DW.

На данный момент в США зафиксированы 7 случае заражения вирусом.

С 17.00 по местному времени 2 февраля вводится запрет на въезд в страну иностранцев, которые в течение последних 14 дней были в Китае. Все американцы, возвращающиеся из Китая, должны быть подвергнуты тщательному медицинскому обследованию, а те, кто побывал в китайской провинции Хубей, где началась вспышка коронавируса, будут направлены в двухнедельный карантин.

Аналогичные чрезвычайные меры приняты в Италии, Сингапуре и Монголии. Эвакуацию своих граждан из страны проводят Германия, США, Япония, Великобритания, Франция, Южная Корея и Индия. Многие страны, в том числе и Украина, не рекомендуют своим гражданам не ездить в Китай.

Тем временем премьер-министр Украины Алексей Гочнарук поручил Минздраву до 3 февраля подготовить и подать ему четкий план по недопущению занесения китайского коронавируса и распространения его на территории Украины. Также он поручил МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки инфекции.

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