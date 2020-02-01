Коронавирус наносит удар по Apple: компания закрыла все свои магазины в Китае
Компания Apple из-за вспышки коронавируса закрыла все свои офисы, магазины и сервисные центры в Китае до 9 февраля. Об этом сообщает Bloomberg.
Решение принято из-за "предосторожности, основанной на последних рекомендациях ведущих экспертов в области здравоохранения". В прежнем режиме продолжит работу только онлайн-магазин.
Компания пообещала следить за ситуацией с коронавирусом и открыть их, как только это станет возможно.
Apple может пострадать сильнее других американских компаний, поскольку сильно зависит от китайских поставщиков и потребителей. За декабрь в Китай было отгружено 3,2 млн iPhone (в декабре 2018 года показатель составил 2,7 млн). Также в 2020 году Apple заказала у своих поставщиков 80 миллионов iPhone, что на 10% больше обычного. Однако из-за коронавируса закрываются многие заводы.
Apple имеет около 10 000 прямых сотрудников в Китае, а во всей цепочке производства комплектующих к продуктам компании задействованы несколько миллионов человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
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За минувшие сутки в Китае зафиксировано 45 новых смертей от пневмонии, вызванной коронавирусом. Всего о болезни уже скончались 259 человек. Подтверждены 11 821 случаев заболевания в Китае и 124 в 26 других странах.