Коронавирус наносит удар по Apple: компания закрыла все свои магазины в Китае

В прежнем режиме продолжит работу только онлайн-магазин

Компания Apple из-за вспышки коронавируса закрыла все свои офисы, магазины и сервисные центры в Китае до 9 февраля. Об этом сообщает Bloomberg.

Решение принято из-за "предосторожности, основанной на последних рекомендациях ведущих экспертов в области здравоохранения". В прежнем режиме продолжит работу только онлайн-магазин.

Компания пообещала следить за ситуацией с коронавирусом и открыть их, как только это станет возможно.

Apple может пострадать сильнее других американских компаний, поскольку сильно зависит от китайских поставщиков и потребителей. За декабрь в Китай было отгружено 3,2 млн iPhone (в декабре 2018 года показатель составил 2,7 млн). Также в 2020 году Apple заказала у своих поставщиков 80 миллионов iPhone, что на 10% больше обычного. Однако из-за коронавируса закрываются многие заводы.

Apple имеет около 10 000 прямых сотрудников в Китае, а во всей цепочке производства комплектующих к продуктам компании задействованы несколько миллионов человек.

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