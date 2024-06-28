Списывает тысячи долларов: пользователи App Store жалуются на ошибочные транзакции

По словам одного из пострадавших жителей Венгрии, у него со счета было снято почти 1500 долларов в ходе 74 быстрых транзакций.

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В Венгрии произошла серия ложных списаний средств граждан, у которых зарегистрирована банковская карта в App Store. Об этом пишет венгерский портал Telex со ссылкой на своих читателей.

Пользователи App Store сообщили изданию о многочисленных небольших транзакциях через свои счета, некоторые из которых достигли тысяч долларов. Суммы списываются со счетов людей, которые ничего не покупали. Проблема, вероятно, затронула большинство банков в Венгрии.

Так, один из собеседников издания заявил, что с его счета было снято почти 1500 долларов в ходе 74 быстрых транзакций. Другой пользователь пожаловался, что у его списало деньги как с простой банковской карты, так и с кредитки. Некоторые также обратили внимание на то, что некоторые снятые суммы совпадают со стоимостью недавно отмененной подписки.

"Мне удалось выяснить, что стоимость была связана с вариантами подписки, которые больше не доступны, или с тех пор цены изменились", — сказал один из пострадавших.

Что говорят банки Венгрии

Представитель MBH Bank в комментарии изданию заявил, что из-за внешней технической ошибки магазин приложений Apple во второй половине дня 26 июня неправильно списал средства с банковских карт некоторых пользователей, что также затронуло некоторых клиентов банка.

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"Наши коллеги немедленно сообщили о проблеме в Apple и приняли необходимые меры. О зачислении ошибочных транзакций мы сообщим нашим клиентам позже", — сообщили в MBH Bank.

На инцидент также отреагировал Raiffeisen Bank, заявив о "технической проблеме с внешним партнером", из-за которой с карт клиентов могли быть ошибочно списаны средства. В сообщении говорится, что Apple знает о проблеме и работает над ее устранением.

Напомним, в апреле украинка Юлия Ковальчук заявила, что во время сбоя в работе приложения mono, мошенники сняли с ее банковской карты кредитные средства на общую сумму 54 тысяч гривен, проведя 23 транзакции через Apple Pay в Мексике.

Также сообщалось, что у снайперки Сил специальных операций ВСУ Юлии Воборниковой-Головко с позывным "Ураган" украли 70 000 гривен с "банки" в monobank, которые она собирала на дроны.