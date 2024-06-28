Списує тисячі доларів: користувачі App Store скаржаться на помилкові транзакції

За словами одного з постраждалих жителів Угорщини, у нього з рахунку було знято майже 1500 доларів під час 74 швидких транзакцій.

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В Угорщині сталася серія помилкових списань коштів громадян, у яких зареєстрована банківська карта в App Store. Про це пише угорський портал Telex із посиланням на своїх читачів.

Користувачі App Store повідомили виданню про численні невеликі транзакції через свої рахунки, деякі з яких досягли тисяч доларів. Суми списуються з рахунків людей, які нічого не купували. Проблема, ймовірно, торкнулася більшості банків в Угорщині.

Так, один зі співрозмовників видання заявив, що з його рахунку було знято майже 1500 доларів під час 74 швидких транзакцій. Інший користувач поскаржився, що з його рахунку списали гроші як з простої банківської картки, так і з кредитки. Деякі також звернули увагу на те, що деякі зняті суми збігаються з вартістю нещодавно скасованої підписки.

"Мені вдалося з'ясувати, що вартість була пов'язана з варіантами підписки, які більше не доступні, або відтоді ціни змінилися", — сказав один із постраждалих.

Що кажуть банки Угорщини

Представник MBH Bank у коментарі виданню заявив, що через зовнішню технічну помилку магазин додатків Apple у другій половині дня 26 червня неправильно списав кошти з банківських карток деяких користувачів, що також торкнулося деяких клієнтів банку.

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"Наші колеги негайно повідомили про проблему в Apple і вжили необхідних заходів. Про зарахування помилкових транзакцій ми повідомимо нашим клієнтам пізніше", — повідомили в MBH Bank.

На інцидент також відреагував Raiffeisen Bank, заявивши про "технічну проблему із зовнішнім партнером", через яку з карток клієнтів могли бути помилково списані кошти. У повідомленні йдеться, що Apple знає про проблему і працює над її усуненням.

Нагадаємо, у квітні українка Юлія Ковальчук заявила, що під час збою в роботі додатка mono, шахраї зняли з її банківської картки кредитні кошти на загальну суму 54 тисяч гривень, провівши 23 транзакції через Apple Pay в Мексиці.

Також повідомлялося, що у снайперки Сил спеціальних операцій ЗСУ Юлії Воборнікової-Головко з позивним "Ураган" вкрали 70 000 гривень із "банки" в monobank, які вона збирала на дрони.