Помпео приехал к Лукашенко: США не готовы отменять санкции против Беларуси

Государственный секретарь США Майк Помпео после Украины приехал в Беларусь, где встретился с президентом Александром Лукашенко.

Об этом сообщает белорусское издание "БелТА".

По данным издания, Лукашенко начал встречу с Помпео с шутки о диктатуре в Беларуси: "У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а президент работает".

Лукашенко заявил, что рад встрече с американским госсекретарем минимум по двум причинам.

"Во-первых, вы один из архитекторов современной политики США. Так у нас принято считать. Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недоразумений в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недоразумений прошлой власти, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну: что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, тут демократия, много ее – мало и так далее", – сказал президент Беларуси.

Часть встречи, на которую были допущены сотрудники СМИ, также завершилась шуткой. Но на этот раз шутил Помпео. Когда журналисты покидали зал переговоров, госсекретарь заявил, что любит их, "особенно когда они уходят".

Кроме того, Майк Помпео заявил, что США в настоящее время не готовы отменить санкции против Беларуси. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

"Что касается прав человека и санкций. Сегодня мы видим улучшение ситуации на этом фронте. Дальнейший прогресс – это единственный способ снятия санкций, но пока мы не дошли до этой точки. Такие встречи, как сегодня, приближают нас к этой цели", – подчеркнул американский дипломат.

Беларусь и лично белорусский президент Александр Лукашенко находятся под американскими санкциями с 2004 года, когда Конгресс Соединенных Штатов принял "Акт о демократии в Беларуси". При этом, Евросоюз ввел санкции против Беларуси в 2010 году. В 2012 году они были расширены. А в 2016 году они были отменены после освобождения в стране политзаключенных.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января в Украину прибыл с визитом госсекретарь США Майк Помпео. Изначально планировалось, что Помпео прилетит в Украину 3 января, чтобы продемонстрировать поддержку со стороны Вашингтона, но потом он отложил свой визит.

Помпео в ходе брифинга заверил в поддержке Украины Соединенными Штатами и заявил, что Украина является "крепостью между Восточной Европой и авторитаризмом".