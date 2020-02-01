Лига арабских государств отвергла "сделку века" от Трампа
Лига арабских государств отказалась сотрудничать с американской стороной для выполнения плана урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, предложенного президентом США Дональдом Трампом.
Данное решение было принято 1 февраля на внеочередном заседании совета ЛАГ, сообщается на официальном сайте организации.
В принятом коммюнике говорится, что реализация плана "не приведет к справедливому мирному соглашению", отмечает Reuters.
По словам главы палестинского МИД Рияда аль-Малики, министры "призвали мировое сообщество не иметь дело с этим несправедливым планом", пишет ТАСС.
"Мы будем добиваться поддержки со стороны Организации исламского сотрудничества, Африканского союза и Движения неприсоединения", – добавил он.
Генсек ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт заявил, что "решение принято всеми арабскими государствами, и оно сводится к тому, что "сделка века" отвергается".
Кроме того, Палестина разрывает все отношения с США и Израилем на фоне объявленной Трампом "сделки века". Об этом заявил глава Палестины Махмуд Аббас, передает РИА Новости.
По его словам, обе стороны уведомлены о таком решении. Аббас отметил, что Палестина не будет сотрудничать с США и Израилем в том числе в сфере безопасности.
"Сделка века" подразумевает, что:
- Иерусалим останется неделимой столицей Израиля;
- Палестина должна отказаться от террора;
- площадь Палестины фактически удвоится;
- Палестина получит столицу в Восточном Иерусалиме;
- США откроют посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме;
- США помогут палестинцам создать государство;
- Палестина получит $50 млрд инвестиций.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент США Дональд Трамп выступил с общенациональным обращением, в котором изложил свои предложения по урегулированию палестино-израильского конфликта. Его "сделка века" предполагает сосуществование двух государств.
- Проект поддержал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.
- Президент Палестинской администрации Махмуд Аббас назвал предложенный Трампом план мира на Ближнем Востоке "пощечиной века". Также Аббас заявил, что готов вести переговоры с Израилем при посредничестве РФ, ООН, ЕС и США.