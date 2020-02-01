Лига арабских государств отвергла "сделку века" от Трампа

Лига арабских государств отказалась сотрудничать с американской стороной для выполнения плана урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

Данное решение было принято 1 февраля на внеочередном заседании совета ЛАГ, сообщается на официальном сайте организации.

В принятом коммюнике говорится, что реализация плана "не приведет к справедливому мирному соглашению", отмечает Reuters.

По словам главы палестинского МИД Рияда аль-Малики, министры "призвали мировое сообщество не иметь дело с этим несправедливым планом", пишет ТАСС.

"Мы будем добиваться поддержки со стороны Организации исламского сотрудничества, Африканского союза и Движения неприсоединения", – добавил он.

Генсек ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт заявил, что "решение принято всеми арабскими государствами, и оно сводится к тому, что "сделка века" отвергается".

Кроме того, Палестина разрывает все отношения с США и Израилем на фоне объявленной Трампом "сделки века". Об этом заявил глава Палестины Махмуд Аббас, передает РИА Новости.

По его словам, обе стороны уведомлены о таком решении. Аббас отметил, что Палестина не будет сотрудничать с США и Израилем в том числе в сфере безопасности.

"Сделка века" подразумевает, что:

Иерусалим останется неделимой столицей Израиля;

Палестина должна отказаться от террора;

площадь Палестины фактически удвоится;

Палестина получит столицу в Восточном Иерусалиме;

США откроют посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме;

США помогут палестинцам создать государство;

Палестина получит $50 млрд инвестиций.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп выступил с общенациональным обращением, в котором изложил свои предложения по урегулированию палестино-израильского конфликта. Его "сделка века" предполагает сосуществование двух государств.

Проект поддержал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.