В Китае произошла вспышка еще одного вируса, на этот раз птичьего гриппа

В Китае, где бушует коронавирус, была зафиксирована вспышка еще одного вируса – птичьего гриппа. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в провинции Хунань, которая соседствует с южной границей провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса.

"Вспышка произошла на ферме в районе Шуанцин города Шаоян. На ферме было 7850 кур, из который 4500 птиц умерли от инфекции. Местные органы власти забрали 17 828 птиц после вспышки", – говорится в заявлении китайского Министерства сельского хозяйства.

Также подчеркивается, что случаев заражения вирусам H5N1 в провинции зарегистрировано не было.

Вирус H5N1, часто называемый птичьим гриппом, вызывает тяжелые респираторные заболевания у птиц и может быть заразным для людей. Вирус был впервые обнаружен в 1996 году у гусей в Китае, он особенно опасен для домашней птицы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус H5N1 достаточно сложно передается от человека к человеку.

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