В Китае произошла вспышка еще одного вируса, на этот раз птичьего гриппа
2020-02-02 13:04:00
На одной из ферм от инфекции погибли 4500 кур
В Китае, где бушует коронавирус, была зафиксирована вспышка еще одного вируса – птичьего гриппа. Об этом сообщает South China Morning Post.
Инцидент произошел в провинции Хунань, которая соседствует с южной границей провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса.
"Вспышка произошла на ферме в районе Шуанцин города Шаоян. На ферме было 7850 кур, из который 4500 птиц умерли от инфекции. Местные органы власти забрали 17 828 птиц после вспышки", – говорится в заявлении китайского Министерства сельского хозяйства.
Также подчеркивается, что случаев заражения вирусам H5N1 в провинции зарегистрировано не было.
Вирус H5N1, часто называемый птичьим гриппом, вызывает тяжелые респираторные заболевания у птиц и может быть заразным для людей. Вирус был впервые обнаружен в 1996 году у гусей в Китае, он особенно опасен для домашней птицы.
По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус H5N1 достаточно сложно передается от человека к человеку.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- 31 января случаи заболевания вирусом впервые были подтверждены в Италии, Британии и России.
- После этого, Китай попросил у ЕС "срочной помощи". Просьба была адресована всем странам, входящим в состав ЕС.