В Лондоне произошел теракт, нападавшего застрелили

Мир
Несколько человек получили ранения

В Лондоне несколько человек получили ножевые ранения в районе Стретем.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Обстоятельства еще оцениваются; инцидент был определен как связанный с терроризмом", – сказано в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов застрелили нападавшего.

Корреспондент Sky News Марк Уайт сообщил, что на нападавшем могло быть настоящее взрывное устройство или его муляж.

Полиция призвала людей избегать этого района, а Лондонская служба скорой помощи заявила, что у них есть "ряд ресурсов" на месте происшествия.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Нападающим оказался 28-летний Усман Хан, который жил в районе Стаффордшир. В 2012 году Хан уже был осужден за терроризм и отсидел в тюрьме 8 лет. В декабре 2018 года его освободили.