В Лондоне произошел теракт, нападавшего застрелили

В Лондоне несколько человек получили ножевые ранения в районе Стретем.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Обстоятельства еще оцениваются; инцидент был определен как связанный с терроризмом", – сказано в сообщении.

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Сотрудники правоохранительных органов застрелили нападавшего.

Корреспондент Sky News Марк Уайт сообщил, что на нападавшем могло быть настоящее взрывное устройство или его муляж.

Полиция призвала людей избегать этого района, а Лондонская служба скорой помощи заявила, что у них есть "ряд ресурсов" на месте происшествия.

Как ранее сообщал Фокус:

29 ноября около Лондонского моста мужчина с ножом напал на прохожих и ранил нескольких человек. Двое из пяти пострадавших скончались. Подозреваемого ликвидировали полицейские, он умер на месте. На теле мужчины был найден муляж пояса смертника. Полиция классифицировала нападение как теракт.