В Австрии слепили 38-метрового снеговика и поставили рекорд Гиннесса

В австрийской федеральной земле Штирия слепили самого высокого в мире снеговика: его высота – 38,04 метра.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Представители Книги рекордов Гиннеса зарегистрировали в субботу, 1 февраля, в Австрии самого высокого в мире снеговика.

Снеговик, находящийся в городе Ризнеральм, получил имя Ризи.

Кроме роста, Ризи еще отличается от других снеговиков отсутствием живота – из соображений статистики высокий снеговик становится все стройнее.

Работа по возведению огромного снеговика началась еще в середине декабря 2019 года, а снег для его лепки производился при помощи двух снеговых пушек, которые обычно используются для обеспечения снегом лыжных трасс.

Расходы на создание снеговика – около 60 тысяч евро.

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