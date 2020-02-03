В России из-за коронавируса перенесут сроки инвестфорума в Сочи. Издержки компенсируют

Правительство РФ перенесет сроки проведения инвестиционного форума в Сочи из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в материалах заседания от 3 февраля.

Инвестиционный форум в Сочи проходит с 2002 года. В этом году он был запланирован на 12–14 февраля. Из 4000 зарегистрированных участников форума около 500 – иностранцы, из которых половина приходится на страны, в которых официально зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил решить вопрос с компенсацией расходов, понесенных организаторами форума. "Предлагаю не отменить, а перенести форум на другие сроки. В первую очередь нужно думать о безопасности и здоровье наших граждан, да и участников форума", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус: