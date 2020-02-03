В России из-за коронавируса перенесут сроки инвестфорума в Сочи. Издержки компенсируют
2020-02-03 11:11:14
250 участников форума должны были приехать из стран, где подтверждены случаи заболевания
Правительство РФ перенесет сроки проведения инвестиционного форума в Сочи из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в материалах заседания от 3 февраля.
Инвестиционный форум в Сочи проходит с 2002 года. В этом году он был запланирован на 12–14 февраля. Из 4000 зарегистрированных участников форума около 500 – иностранцы, из которых половина приходится на страны, в которых официально зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил решить вопрос с компенсацией расходов, понесенных организаторами форума. "Предлагаю не отменить, а перенести форум на другие сроки. В первую очередь нужно думать о безопасности и здоровье наших граждан, да и участников форума", – сказал он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Торги на фондовых биржах Китая 3 февраля открылись падением котировок более чем на 8%. Площадки возобновили торги после длительных новогодних праздников – последний раз торги проводились 23 января.
- В США не будут пускать иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали Китай.
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- 31 января случаи заболевания вирусом впервые были подтверждены в Италии, Британии и России.