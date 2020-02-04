Погибшие в Сирии россияне оказались снайперами ФСБ
Четверо сотрудников ФСБ, которые погибли в Сирии 1 февраля, были снайперами и направлялись на усиление сирийского подразделения. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Машина, в которой ехали спецназовцы, подорвалась на фугасе. Раненые россияне попали в руки к боевикам и были застрелены. Их тела боевики оставили при отступлении.
Погибшие были офицерами двух управлений ФСБ: "С" ("Смерч") и "К" ("Кавказ"). Накануне, 3 февраля, о гибели четырех офицеров ФСБ в Сирии сообщило в Telegram издание Baza. Оно опубликовало список погибших со званиями, именами и первыми буквами их фамилий. Днем ранее про то, что в Сирии погибли сотрудники ведомства, писала расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT), она ссылалась на анонимные Telegram-каналы.
Как ранее сообщал Фокус:
- Около 14 месяцев назад американские войска перехватили автоколонну с российским генерал-майором, направлявшуюся в сирийский город Манбидж. Об этом рассказал на брифинге спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри.
- Военнослужащие Турции и РФ начали совместное патрулирование на севере Сирии.
- Вывод наземной военной техники США из Сирии начался в январе 2019 года.
- Глава Центрального командования США генерал Джозеф Вотел заявил, что Россия без всяких сомнений воспользуется "пустотой", которая останется после ухода американских войск из Сирии и укрепит свои позиции в регионе.