В ЮАР собираются арестовать экс-президента за его неявку в суд

В Южно-Африканской республике судья выписала ордер на арест бывшего президента страны Джейкоба Зумы за его неявку на досудебное слушание по делу о коррупции, в связи с болезнью.

Об этом пишет Al Jazeera.

По информации издания, адвокат Зумы предоставил суду выписку о болезни своего клиента из военного госпиталя, однако судья усомнилась в ее подлинности. Документ не содержал номера, а также информации о том, был ли врач сертифицирован.

"Я даже не знаю, является ли он врачом. Нет никаких предположений, что он существует", – сказала судья, прежде чем выдать ордер на арест.

Бывший президент ЮАР, тем не менее, получил отсрочку на арест до 6 мая. В случае его неявки в суд до указанного срока, он подлежит задержанию.

Зуме предстоит отвечать перед судом по 18-ти обвинениям в мошенничестве, рэкете и отмывании денег, связанных с сделкой с оружием на $2 млрд. Он отвергает эти обвинения, называя их охотой на ведьм.

По информации адвоката, сейчас Зума находится за границей для лечения, но где именно - неизвестно. Местные СМИ предполагают, что он пребывает на Кубе.

Как ранее писал Фокус:

В 2005 году Джейкоб Зума был уволен с поста вице-президента ЮАР в связи с тем, что ему предъявили обвинения в коррупции. После этого его в течение нескольких лет периодически обвиняли в коррупции и даже в изнасиловании.