Круизный лайнер отправлен на карантин в Японии: у 10 пассажиров подтвердили коронавирус
У десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess был подтвержден коронавирус и теперь судно отправлено на двухнедельный карантин в японском порту Йокогама. Об этом пишет Japan Today.
Коронавирус был выявлен у троих японцев, одного туриста из Гонконга, двух автралийцев, одного американца и члена экипажа из Филиппин. Ни у одного из них не было не было серьезных симптомов.
Фото: Japan Today
На борту пассажиры из 56 стран. Всех их попросили не покидать свои каюты и сотрудничать с властями Японии. Лайнер стоит в Йокогаме, но время от времени покидает порт, чтобы выйти в открытое море и набрать морской воды для опреснения.
Фото: arabnews
Пассажиры, которые остались на борту, сообщают, что питание стало скудным и еду доставляют прямо в каюты, что на девятипалубном лайнере занимает много времени. От это страдают в первую очередь инсулинозависимые диабетики, которых немало на борту.
К настоящему времени был получен только 31 результат из 273 тестов, и он выявил 10 подтвержденных случаев, так что количество зараженных коронавирусом может быть больше.
Как ранее писал Фокус:
- Шесть тысяч пассажиров и тысяча членов экипажа круизного лайнер Costa Smeralda находились на карантине под надзором полиции, пока супружеская пара китайцев проходила проверку на коронавирус. Costa Smeralda (Коста Смеральда) стояла в порту Чивитавеккья неподалеку от Рима. Позже заболевание не подтвердилось.
- По миру ширятся панические настроения – китайцам отказывают в обслуживании. В Сети отказ обслуживать китайских граждан называют расизмом и постят плакаты с запретами. Так, в Японии вход китайцам запретили в магазин комиксов. Ресторан во Таиланде вывесил табличку: "Извините, мы не можем принять китайских клиентов".