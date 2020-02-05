Круизный лайнер отправлен на карантин в Японии: у 10 пассажиров подтвердили коронавирус

2020-02-05 12:43:57

98 0

На борту 3711 пассажиров и членов экипажа

У десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess был подтвержден коронавирус и теперь судно отправлено на двухнедельный карантин в японском порту Йокогама. Об этом пишет Japan Today.

Коронавирус был выявлен у троих японцев, одного туриста из Гонконга, двух автралийцев, одного американца и члена экипажа из Филиппин. Ни у одного из них не было не было серьезных симптомов.

япония, карантин, круизный лайнер, зараженные, коронавирус

япония, карантин, круизный лайнер, зараженные, коронавирус

Фото: Japan Today

На борту пассажиры из 56 стран. Всех их попросили не покидать свои каюты и сотрудничать с властями Японии. Лайнер стоит в Йокогаме, но время от времени покидает порт, чтобы выйти в открытое море и набрать морской воды для опреснения.

япония, карантин, круизный лайнер, зараженные, коронавирус

япония, карантин, круизный лайнер, зараженные, коронавирус

Фото: arabnews

Пассажиры, которые остались на борту, сообщают, что питание стало скудным и еду доставляют прямо в каюты, что на девятипалубном лайнере занимает много времени. От это страдают в первую очередь инсулинозависимые диабетики, которых немало на борту.

К настоящему времени был получен только 31 результат из 273 тестов, и он выявил 10 подтвержденных случаев, так что количество зараженных коронавирусом может быть больше.

Как ранее писал Фокус:

Loading...