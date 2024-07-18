Круизная компания потребовала деньги с семьи после того, как корабль уплыл без них (фото)

Супруги Джошуа и Кейлин Голт путешествовали с шестью маленькими детьми и 78-летней бабушкой. Туристы остались без документов, лекарств и одежды.

Related video

Семья Голт из Оклахомы, состоящая из девяти человек, осталась в глухом месте на Аляске (США) после того, как корабль Norwegian Cruise Lines уплыл без них. Затем круизная компания потребовала с семейства 9 000 долларов (чуть больше 373 тысячи гривен) в качестве таможенных сборов. Об этом пишет New York Post.

Супруги Джошуа и Кейлин Голт путешествовали с шестью маленькими детьми и 78-летней бабушкой, когда 12 июля они сошли с корабля Norwegian Encore в Катчикане, небольшом городке в ряду южных островов Аляски, чтобы вместе посмотреть шоу дровосеков. Однако на обратном пути местный туроператор, перевозивший пассажиров на судно и обратно, не проверил должным образом, у кого есть билеты, а у кого нет, ограничившись подсчетом голосов, и сказал путешественникам, что мест нет и нужно подождать другой автобус.

Но транспортное средство так и не приехало, и после звонков в администрацию порта, чтобы договориться о поездке, они наконец вернулись к причалу и увидели, как из судно уплывает, забрав с собой паспорта, лекарства и одежду.

Семья вместе хотела посмотреть шоу дровосеков Фото: Courtesy Joshua Gault

После этого хаос только усилился. Семья, которая уже потратила на поездку около 30 000 долларов (чуть больше 1,2 млн гривен), сразу же получила от круизной компании штраф в размере около 9 000 долларов за то, что опоздала на корабль. Издание отмечает, что этот платеж был необходим из-за Закона об обслуживании пассажирских судов, принятого Таможенной и пограничной службой США, который они нарушили, не зайдя в иностранный порт перед возвращением в США.

Не имея другого выбора, кроме как искать другую дорогу домой, Голты были вынуждены искать новое жилье, заказывать билеты на самолет и покупать еду. Их расходы постоянно росли. После нескольких дней путешествия, включавшего остановки в многочисленных городах, отмену рейсов и не одну ночевку в аэропорту, семья, наконец, прибыла домой в Талсу, измотанная, уставшая и подхватившая по дороге вирус COVID-19.

Семья осталась без документов, лекарств и одежды. Фото: Courtesy Joshua Gault

Компания Norwegian Cruise Lines сообщила, что начала процесс возврата почти 9 000 долларов пострадавшей семье.

"Кроме того, эти гости получат компенсацию за два дня круиза, которые они пропустили. В качестве жеста доброй воли компания также предоставит каждому из них купон на будущий круиз в виде 20-процентной скидки на круизный тариф, который можно будет использовать в следующем путешествии", — сказал их представитель.

Ранее Фокус сообщал, что таинственный самолет найден брошенным на обочине дороги. Сотрудники полиции сообщили, что человек, завладевший самолетом, хотел сдать его в пункт приема металлолома.

Также стало известно, что девушка, которую унесло в море, дрейфовала 80 км на надувном круге. Спасатели утверждают, что женщине повезло выжить, несмотря на опасность теплового удара на солнце, переохлаждения ночью или столкновения с кораблем в темноте.