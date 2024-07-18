Круїзна компанія зажадала гроші з сім'ї після того, як корабель поплив без них (фото)

Подружжя Джошуа і Кейлін Голт подорожувало з шістьма маленькими дітьми й 78-річною бабусею. Туристи залишилися без документів, ліків та одягу.

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Сім'я Голт з Оклахоми, що складається з дев'яти осіб, залишилася в глухому місці на Алясці (США) після того, як корабель Norwegian Cruise Lines поплив без них. Потім круїзна компанія зажадала з сімейства 9 000 доларів (трохи більше ніж 373 тисячі гривень) як митні збори. Про це пише New York Post.

Подружжя Джошуа і Кейлін Голт подорожувало з шістьма маленькими дітьми й 78-річною бабусею, коли 12 липня воно зійшло з корабля Norwegian Encore в Катчікані, невеликому містечку серед південних островів Аляски, щоб разом подивитися шоу дроворубів. Однак на зворотному шляху місцевий туроператор, який перевозив пасажирів на судно і назад, не перевірив належним чином, у кого є квитки, а в кого ні, обмежившись підрахунком голосів, і сказав мандрівникам, що місць немає і треба почекати інший автобус.

Але транспортний засіб так і не приїхав, і після дзвінків в адміністрацію порту, щоб домовитися про поїздку, вони нарешті повернулися до причалу і побачили, як судно відпливає, забравши з собою паспорти, ліки та одяг.

Сім'я разом хотіла подивитися шоу дроворубів Фото: Courtesy Joshua Gault

Після цього хаос тільки посилився. Сім'я, яка вже витратила на поїздку близько 30 000 доларів (трохи більше ніж 1,2 млн гривень), відразу ж отримала від круїзної компанії штраф у розмірі близько 9 000 доларів за те, що запізнилася на корабель. Видання зазначає, що цей платіж був необхідний через Закон про обслуговування пасажирських суден, ухвалений Митною та прикордонною службою США, який вони порушили, не зайшовши до іноземного порту перед поверненням до США.

Не маючи іншого вибору, окрім як шукати іншу дорогу додому, Голти були змушені шукати нове житло, замовляти квитки на літак і купувати їжу. Їхні витрати постійно зростали. Після кількох днів подорожі, що включала зупинки в численних містах, скасування рейсів і не одну ночівлю в аеропорту, сім'я, нарешті, прибула додому в Талсу, виснажена, втомлена, підхопивши дорогою вірус COVID-19.

Сім'я залишилася без документів, ліків та одягу. Фото: Courtesy Joshua Gault

Компанія Norwegian Cruise Lines повідомила, що почала процес повернення майже 9 000 доларів постраждалій родині.

"Крім того, ці гості отримають компенсацію за два дні круїзу, які вони пропустили. Як жест доброї волі компанія також надасть кожному з них купон на майбутній круїз у вигляді 20-відсоткової знижки на круїзний тариф, який можна буде використовувати в наступній подорожі", — сказав їхній представник.

Раніше Фокус повідомляв, що таємничий літак знайдено кинутим на узбіччі дороги. Співробітники поліції повідомили, що людина, яка заволоділа літаком, хотіла здати його в пункт приймання металобрухту.

Також стало відомо, що дівчина, яку віднесло в море, дрейфувала 80 км на надувному крузі. Рятувальники стверджують, що жінці пощастило вижити, попри небезпеку теплового удару на сонці, переохолодження вночі або зіткнення з кораблем у темряві.