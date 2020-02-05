Опасный деликатес. На "самом страшном рынке" Индонезии запретили продавать летучих мышей

В Индонезии, на "самом страшном рынке" страны, перестали продавать диких животных, включая летучих мышей из-за страха перед коронавирусом. Об этом сообщает Bloomberg.

Продажи были запрещены на продовольственном рынке в Томохоне в Северном Сулавеси после соответствующего распоряжения мэра. По словам начальника городского управления здравоохранения Иси Лиув, продажа свиней все еще разрешена, но торговцам запретили продавать других домашних животных, включая собак, кошек, а также крыс.

Также Индонезия на государственном уровне запретила ввоз животных из Китая, а также усилила надзор за перевозкой скота, в то время как Южная Корея запретила ввоз диких животных.

"Мы встретились с трейдерами и предоставили информацию об распространении коронавируса, а также приказали им прекратить продажу летучих мышей и змей", – заявил Лиув. Он добавил, что власти также усилили проверку грузовых автомобилей, чтобы остановить нелегальный ввоз диких животных в город.

В это же время, рестораны в индонезийском городе Манадо убрали блюда с летучими мышами из собственного меню, опасаясь распространения нового коронавируса, передает Jakarta Post. Речь идет о летучих мышах, тушенных в кокосовом молоке, а также о блюде "паники" – тушеное мясо фруктовых летучих мышей с говядиной и карри. Последнее блюдо является популярным для церковных мероприятий и домашних вечеринок.

Один из владельцев ресторана заявил, что прекратил продажу подобных блюд, из которых многие являются очень популярными.

"Мы не продавали блюда из летучих мышей в течение недели. Мы обеспокоены тем, что летучие мыши переносят вирус", – заявил владелец бизнеса.

Другая хозяйка ресторана сообщила, что также убрала блюда из меню, но не будет отказываться от частных заказов.

На данный момент до конца не ясно, кто именно из животных является переносчиком, но ученые предполагают, что вирус передался от летучих мышей. Они являются переносчиками патогенных организмов, при этом не заболевают сами.

Также от летучих мышей появились и другие опасные вирусы, такие как тяжелый острый респираторный синдром (SARS), коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и вирус Эбола.

Известно, что на рынке морепродуктов в Ухани продавалось большое количество живых диких животных, включая летучих мышей, павлинов и волчат. Гремучая смесь факторов, среди которых близость людей к диким животным, маленькое пространство и антисанитария, могли послужить толчком для появления коронавируса.

С самого начала вспышки рынок был закрыт, а Китай ввел запрет на торговлю дикими животными в стране.

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