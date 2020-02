Кандидат от Голливуда и четверо старцев. Кто из демократов идет на выборы против Трампа

Первые кокусы в избирательном цикле США 2020 года закончились феноменальным скандалом. В Айове, откуда традиционно, начиная с 1972 года, стартует президентский марафон, демократы третий день подряд не могут подсчитать результаты голосования из-за проблем с мобильным приложением. То, что подлежало обнародованию еще 3 февраля, в понедельник, когда схватка за души и голоса избирателей состоялась, не было толком известно даже на утро среды. Есть лишь предварительные (и в меру сенсационные) данные: с небольшим отрывом от Берни Сандерса лидирует Пит Буттиджадж. Но неясно, когда будут опубликованы окончательные результаты. Сандерс, который в последнее время уверенно набирал очки и позиционировал себя как единственную фигуру, способную дать бой Дональду Трампу, не дожидаясь официальных итогов, объявил себя победителем. Однако о самом казусе в американских медиа стали говорить как о "смерти Айовы" и сокрушительном поражении демократов.

Кокус-покус по-айовски

Айова больше никогда не должна идти первой – такое мнение высказали ряд американских медиа. Потому что, как выразились Сидни Эмбер и Рид Эпштейн в The New York Times, там был продемонстрирован "грандиозный крах рахитичной системы, на которую Айова полагалась десятилетиями". Мало того, что произошел досадный и невнятно объясняемый сбой с подсчетом голосов, сама система кокуса - собрания избирателей, на которых в результате дебатов выбираются кандидаты в президенты, - сложна и изнурительна. Голосование идет в несколько кругов и длится несколько часов.

Вдобавок демократы Айовы, как пишут американские СМИ, совсем не похожи на демократов всей нации. Это штат белый и стареющий. Что дает свою специфику процессу. Население до 60 лет здесь сокращается, а выше 60-ти – заметно растет. Вопросы социального обеспечения, таким образом, выходят в Айове на первый план. Это, конечно, традиционная "фишка" демократов, однако каждому из кандидатов приходится пускаться во все тяжкие, чтобы заполучить голоса стареющих айовцев и сорвать куш. Побеждает обычно тот, кто предложит наиболее радикальную повестку с уклоном в "социализм".

Победа в Айове, как правило, служит пропуском к тому, чтобы стать единым кандидатом от демократов. При этом кандидату лучше не быть черным. Феномен Барака Обамы здесь, по-видимому, следует считать исключением. Он в свое время прошел Айову с тем же триумфом, что и Джимми Картер и Альбер Гор до него. Однако для нынешних недавних чернокожих кандидатов, Кори Букера и Камалы Харрис, фактор Айовы был настолько очевиден, что они, в конце концов, снялись с гонки. А праздновать победу здесь довелось белым и привлекательным – Питу Буттиджаджу и Эми Клобушар.

Кандидат от Голливуда

Из 11 демократов, участвующих в избирательной гонке, результатов первых кокусов ждут семеро: бывший вице-президент США Джо Байден, сенаторы Эми Клобушар (Миннесота), Берни Сандерс (Вермонт) и Элизабет Уоррен (Массачусетс), бывший мэр города Саут-Бенд (Индиана) Пит Буттиджадж, бизнесмены Том Стейер и Эндрю Ян. Один из ключевых игроков кампании, Майкл Блумберг, решил первые четыре голосования пропустить и вступить в борьбу уже на стадии, когда агитировать за себя нужно будет в штатах с наибольшим числом делегатов. Поможет ему эта стратегия или нет, сказать трудно. Все-таки многое зависит от Айовы. А в ней, пожалуй, главным триумфатором можно назвать Пита Буттиджаджа.

Не сказать, чтобы его имя было особенно на слуху до последнего времени, но "чертиком из табакерки" его тоже назвать нельзя. В ноябре прошлого года он входил в первую пятерку кандидатов от Демпартии, которые имели шанс победить великого и ужасного Дональда Трампа. Как свидетельствовал опрос, проведенный социологической службой Langer Research Associates, он не "нокаутировал" бы нынешнего хозяина Белого дома, как Джо Байден или Берни Сандерс, но все же выигрывал у него в процентном соотношении голосов 51/40.

Буттиджадж, родившийся в январе 1982 года, считается первым в истории США кандидатом на пост президента страны из поколения "миллениалов". За спиной у него Гарвард, он полиглот, умеющий, помимо английского, говорить на норвежском, испанском, итальянском, мальтийском (откуда его корни), арабском, фарси и французском. Его считают набожным человеком, и сам он любит говорить, что вера оказала на него сильное влияние. Имея звание лейтенанта, он – уже находясь в должности мэра – в течение семимесячного отпуска в 2014 году служил на авиабазе Баграм в Афганистане. Он один из тех, кто критикует администрацию нынешнего президента за отсутствие "стратегического видения при разработке политики" и продвигает идею использования искусственного интеллекта в военных технологиях.

Однако портрет Буттиджаджа был бы не полным, если не упомянуть о том, что именно он пользуется поддержкой наибольшего числа звезд Голливуда. По данным CNN, обнародованным в июле минувшего года, в число доноров его кампании входят актрисы Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон, Шарон Стоун и Мэнди Мур, актеры Брэдли Уитфорд, Майкл Дж. Фокс, Кевин Бейкон, Джордж Такей, Джон Стамос и Педро Паскаль, а также режиссер Роб Райнер. Отчасти этому можно даже не удивляться: Пит и сам выглядит как голливудская звезда. А если вдруг он придет к власти, то ближайшими политиками, с которым его можно будет сравнить по ослепительным улыбкам, будут президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Кокус в Айове вовлек Буттиджаджа не только в вихрь успеха, но и в скандал. Как выяснило издание The Washington Post, кандидат в президенты оплачивал услуги компании Shadow, выпустившей приложение для подведения итогов, с которым "что-то пошло не так", на десятки тысяч долларов. Представитель Буттиджаджа объяснил, что Shadow платили за "сервисы текстовых сообщений, чтобы общаться с избирателями". Только и всего. Но кто его знает, чем это может обернуться для репутации кандидата-"миллениала", если скандал с подсчетом голосов надумают раскрутить.

Большой квартет vs Трамп

Даже сейчас, после Айовы, мало кто говорит о перспективах Буттиджаджа как единого кандидата от демократов. В течение последних месяцев у демократов составилось главное "каре": Байден, Сандерс, Уоррен, Блумберг. Считается, что именно кто-то из этой четверки и должен будет выйти на поединок с Трампом, который является фактически единственным кандидатом от республиканцев, несмотря на то, что вместе с ним "бегут" еще два члена Великой Старой Партии. Нынешний глава Белого дома награждает своих оппонентов от Демпартии разного рода забавными прозвищами, утверждает, что они ему не конкуренты, однако у каждого из квартета есть в запасе не только возраст, но и свои сильные стороны. Как, впрочем, и слабые. И свое отношение к внешней политике, в том числе к Украине.

Элизабет Уоррен, 70 лет, сенатор от штата Массачусетс

Семья: муж Брюс Хартлинг, двое детей.

Прозвище от Трампа: "Покахонтас" или "Индеец", потому что Уоррен утверждает, что имеет индейских предков.

Сильные стороны: амбициозна, хорошо воспринимается высокообразованными американцами и чернокожими женщинами. Есть детальная программа, отвечающая вызовам времени. Еще в 2014 году опубликовала "Одиннадцать заповедей прогрессивизма". К ним причислила жёсткое регулирование корпораций, доступное образование, инвестиции в науку и защиту окружающей среды, повышение заработной платы, равную оплату труда, социальную защиту, равенство брака, иммиграционную реформу и всеобщий доступ к репродуктивному здравоохранению.

На предыдущих выборах отказалась от участия, и по мнению многих, ее "нишу" тогда занял Берни Сандерс.

Слабые стороны: иногда прохладные и далекие рассуждения, до сих пор плохо воспринимаемые белыми малообразованными работниками.

Один из лозунгов избирательной кампании – "Мечтай о большем, борись изо всех сил" (Dream Big, Fight Hard).

По данным Forbes на 2019 год, ее состояние составляет $12 млн.

Рейтинг: по опросу CNN от 31 января, на общенациональном уровне занимает 3-е место с 14%.

Отношение к Украине: в основном вспоминала о ней в контексте "Байденгейта" и импичмента Трампу.

Джо Байден, 77 лет, вице-президент при Бараке Обаме

Семья: жена Джилл Байден (второй брак, первая жена Нелия погибла в автокатастрофе). Из четверых детей двое уже умерли (дочь Наоми погибла в катастрофе вместе с матерью, сын Джо скончался от рака).

Прозвище от Трампа: "Сонный Джо" из-за его возраста и "1-процентное отклонение" из-за его неудачной работы на первичных выборах 2008 года.

Сильные стороны: широкая поддержка афроамериканцев, отличные связи, опыт и харизма.

Выпустил в 2017 году книгу политических мемуаров "Обещай мне, папа", посвятив ее своему сыну, умершему от рака.

Слабые стороны: дело, связанное с сыном Хантером в Украине, возрастной (второй "по старшинству") кандидат, слабая программа.

Лозунг кампании (весьма оптимистичный с учетом возраста кандидата) – "Наши лучшие дни еще впереди" (Our best days still lie ahead).

На 2019 год журнал Forbes оценивает состояние Байдена в $9 млн.

Рейтинг: по опросу CNN от 31 января, занимает 1-е место с 27%.

Отношение к Украине: в августе 2019-го заявил, что "сделал бы Украину приоритетом международной политики". В военной сфере – оружие и обучение. В экономической – увеличение западных прямых инвестиций.

Берни Сандерс, 78 лет, сенатор от Вермонта

Семья: жена Джейн О'Мира Сандерс, один ребенок, три пасынка.

Прозвище от Трампа: "Сумасшедший Берни" или "Чокнутый профессор".

Сильные стороны: большая поддержка со стороны молодых избирателей, много денег, силен в организационных вопросах. Сторонник скандинавской модели социал-демократии. Позиционирует себя в качестве защитника интересов рабочего и среднего класса.

9 февраля 2016 года на праймериз в штате Нью-Гэмпшир Сандерс стал первым в истории США кандидатом нехристианского вероисповедания (Сандерс еврей, исповедует иудаизм), победившим на предварительных выборах одной из двух ведущих партий.

Слабые стороны: возраст (недавно перенес сердечный приступ), может своими "социалистическими" идеями (в свое время он хвалил Венесуэлу и даже СССР) оттолкнуть часть электората.

Лозунг кампании – "Не я. Мы". (Not me. Us.).

По данным журнала Forbes на 2019 год, его состояние оценивается в $2,5 млн.

Рейтинг: по опросу CNN от 31 января, занимает 2-е место с 24%.

Отношение к Украине: поддержал санкции против России в связи с аннексией Крыма и войной на Донбассе, требовал заморозить счета высокопоставленных российских чиновников и олигархов. Так что косвенно его можно назвать самым "нашим кандидатом".

Майкл Блумбег, 77 лет, экс-мэр Нью-Йорка.

Семья: партнер Диана Тейлор, двое детей от предыдущего брака.

Прозвище от Трампа: "Маленький Майкл Блумберг" или "Мини Майк", потому что его рост всего 1,73 метра.

Сильные стороны: очень хорошо знает Трампа как жителя Нью-Йорка, финансово независим как миллиардер, наводняет США рекламными роликами на миллионы, прагматичными, выбираемыми для многих групп.

В ноябре 2018-го пожертвовал $1,8 млрд университету Джона Хопкинса – крупнейшее пожертвование такого рода в истории, предназначенное на стипендии для одаренных студентов из бедных семей.

Слабые стороны: бывший республиканец (на выборах мэра Нью-Йорка в 2001 году баллотировался от Республиканской партии, поскольку демократы выставили много кандидатов), без связи с малообеспеченными, человек с Уолл-стрит, проигнорировал первые четыре праймериз.

Один из лозунгов кампании – "Восстановить Америку" (Rebuild America).

Состояние Блумберга на 2019 год Forbes оценивает в $54,6 млрд - девятое место среди богатейших людей мира и восьмое - среди американцев.

Рейтинг: по опросу CNN от 31 января, занимает 4-е место с 8%.

Отношение к Украине: четких формулировок, описывающих отношение к Украине или РФ, Блумберг избегает. По крайней мере, пока. Однако в прошлом его обвиняли в тесных связях с Россией, откуда у него корни (его отец в свое время оттуда эмигрировал). А в американской прессе появлялась информация о том, что Блумберг помогал россиянам вмешиваться в политику США.

Трамп празднует

Кто из этой четверки сможет победить Трампа, пока сказать трудно. Сейчас ясно лишь, что на кокусах в Айове демократы проиграли в комплексе. Во-первых, из-за скандала. Во-вторых, из-за того, что у самого действующего президента там все прошло без сучка, без задоринки – все голоса республиканцев достались ему. Сам Трамп не преминул потоптаться по своим оппонентам у себя в Twitter: "Кокус демократов - однозначная катастрофа. Полный разлад, как и во время их управления страной. Вспомните сайт обамовской системы здравоохранения за $5 млрд, который должен был стоить лишь 2% от этой стоимости. Единственный человек, который может говорить об очень крупной победе в Айове, - Трамп".

Пока все, действительно, выглядит так. Однако Соединенные Штаты – это страна, в которой сюрпризы всегда возможны. Тем интереснее будет ждать праймериз в Нью-Гэмпшире, которые состоятся 11 февраля. Ну, и дальше скорее всего скучно не будет.