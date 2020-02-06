Китай подал патент на лекарство от коронавируса, включив в него американскую разработку

Институт вирусологии из Ухани подал патент на использование противовирусного средства ремдизивир для борьбы с коронавирусом. Якобы, он помогает бороться с инфекцией, если использовать его вместе с лекарством от малярии хлорохином.

Однако у китайского института могут возникнуть проблемы с авторскими правами, отмечает газета South China Morning Post. Дело в том, что ремдизивир разработала американская компания Gilead Sciences. Она еще в 2016 году подала заявку на глобальный патент, в том числе в Китае, на использование препарата для лечения всех заболеваний, связанных с коронавирусами. Заявка в Китае все еще находится на рассмотрении.

В Gilead Sciences заявили, что новое лекарство еще не было одобрено нигде в мире, и его безопасность и эффективность не подтверждены. Компания сотрудничает с китайскими органами здравоохранения, чтобы провести клинические исследования пациентов с симптомами пневмонии, проверить безопасность и эффективность препарата. Прошлые клинические данные о других коронавирусах "дают надежду", добавили в Gilead.

"Нам известно о патентной заявке Уханьского института вирусологии, – сказала Соня Чой, вице-президент Gilead по связям с общественностью. – В настоящее время мы сосредоточены на том, чтобы быстро определить потенциал ремдезивира для лечения нового коронавируса и ускорить производство в ожидании потенциальных будущих потребностей в поставках".

На вопрос о том, будет ли Gilead оспаривать патентную заявку, поданную китайскими исследователями, она ответила, что "заявка Китая подана более чем через три года после подачи заявки Gilead и будет рассмотрена с учетом того, что уже известно о составных и находящихся на рассмотрении патентных заявках. Мы не можем комментировать детали их заявки".

На вопрос, могут ли китайцы получить патент в этих условиях, Эндрю Кобден, юрист по патентам и товарным знакам их Hogan Lovells в Гонконге, ответил: "Все зависит от того, является ли конкретное медицинское применение комбинации лекарств новшеством, или любой специалист в этой области мог бы предложить использовать эти препараты для лечения коронавируса".

Китайские исследователи заявили, что их заявка была основана на "международной практике" и "защите национальных интересов" и добавили, что не будут использовать прав интеллектуальной собственности, если иностранные фармацевтические фирмы готовы внести свой вклад в борьбу со вспышкой в ​​Китае.

Даже если Институт вирусологии получит патент, он не сможет обойти патенты, которые Gilead может получить на препарат ремдезивир, сказал Кобден. "Теоретически, владелец патента может использовать его, чтобы помешать другим компаниям производить, импортировать или продавать этот препарат в Китае, – считает он. – Но патент не может помешать врачам назначить препарат для лечения пациента".

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