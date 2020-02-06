IAG верит в Boeing – потратит $24 млрд на покупку самолетов 737 MAX
Британская авиагруппа IAG (авиакомпании British Airways, Iberia и Aer Lingus) собирается подписать контракт на покупку Boeing 737 MAX. Об этом сказал ее генеральный директор Вилли Уолш, сообщил Bloomberg.
Уолш уйдет со своего поста в марте, но он сказал, что договоренность будет выполнена, несмотря на то что окончательное решение о покупке будет принимать новый гендиректор IAG.
Речь идет о покупке 100 самолетов на общую сумму $24 млрд. Уолш не видит никаких препятствий для такого приобретения после того, как самолеты будут повторно сертифицированы и вернутся в эксплуатацию. Он ожидает, что это произойдет во втором полугодии текущего года.
Это одна из немногих хороших новостей для Boeing за последнее время. В основном концерн сталкивается с отменой контрактов, требованием компенсаций за простои и появлением все новых неприятных свидетельств в расследовании. В конце января он сообщил, что убыток за 2019 год составил $636 млн.
Как ранее сообщал Фокус:
- Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет.
- Совокупный размер компенсаций, которые Boeing будет вынужден выплатить авиакомпаниям за привязанные к земле самолеты 737 МАХ, может превысить $8 млрд.
- Работники Boeing нелестно отзывались о самолете 737 MAX еще задолго до катастроф.