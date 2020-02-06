Это одна из немногих хороших новостей для Boeing за последнее время

Британская авиагруппа IAG (авиакомпании British Airways, Iberia и Aer Lingus) собирается подписать контракт на покупку Boeing 737 MAX. Об этом сказал ее генеральный директор Вилли Уолш, сообщил Bloomberg.

Уолш уйдет со своего поста в марте, но он сказал, что договоренность будет выполнена, несмотря на то что окончательное решение о покупке будет принимать новый гендиректор IAG.

Речь идет о покупке 100 самолетов на общую сумму $24 млрд. Уолш не видит никаких препятствий для такого приобретения после того, как самолеты будут повторно сертифицированы и вернутся в эксплуатацию. Он ожидает, что это произойдет во втором полугодии текущего года.

Это одна из немногих хороших новостей для Boeing за последнее время. В основном концерн сталкивается с отменой контрактов, требованием компенсаций за простои и появлением все новых неприятных свидетельств в расследовании. В конце января он сообщил, что убыток за 2019 год составил $636 млн.

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