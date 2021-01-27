В Евросоюзе разрешили эксплуатацию Boeing 737 MAX

Эксперты провели летные испытания и тесты на симуляторах для проверки безопасности самолета.

Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) позволило вновь использовать модифицированную версию Boeing 737 MAX. Об этом говорится на сайте агентства.

Отмечается, что Агентство просит разработчиков самолета обновить его программное обеспечение, тщательно проверить техническое обслуживание, а также обновить руководство по эксплуатации и обучению экипажа.

"После тщательного анализа, проведенного EASA, мы пришли к выводу, что 737 MAX может безопасно вернуться в строй", – сообщил исполнительный директор EASA Патрик Кай.

По его словам, этот анализ проводился при полной независимости от Boeing или Федерального управления гражданской авиации и без какого-либо экономического или политического давления.

Кроме того, Агентством проведены собственные летные испытания и тесты на симуляторах для проверки безопасности воздушного судна.

"Мы полностью уверены в безопасности самолета, что является предварительным условием для получения нашего разрешения", – добавил глава ведомства.

Отметим, компания Boeing прекратила производство 737 MАХ в январе 2020 года. Полеты лайнеров этой модели были запрещены авиационными регуляторами в марте 2019 года после двух авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии, унесших жизни 346 человек.

В середине ноября 2020 года Федеральное управление гражданской авиации США разрешило авиакомпании "Boeing Co" возобновить полеты пассажирских самолетов четвертого поколения 737-ой серии после изменения конструкции и переобучения экипажей.

2 декабря Boeing 737 MAX совершил 45-минутный демонстрационный перелет из Далласа, штат Техас, в Талсу, штат Оклахома с десятками журналистов на борту.