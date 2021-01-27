В Євросоюзі дозволили експлуатацію Boeing 737 MAX

Експерти провели льотні випробування і тести на симуляторах для перевірки безпеки літака.

Агентство з авіаційної безпеки Європейського союзу (EASA) дозволило знову використовувати модифіковану версію Boeing 737 MAX. Про це йдеться на сайті агентства.

Зазначається, що Агентство просить розробників літака оновити його програмне забезпечення, ретельно перевірити технічне обслуговування, а також оновити керівництво з експлуатації та навчання екіпажу.

"Після ретельного аналізу, проведеного EASA, ми дійшли висновку, що 737 MAX може безпечно повернутися до ладу", — повідомив виконавчий директор EASA Патрік Кай.

За його словами, цей аналіз проводився за повної незалежності від Boeing або Федерального управління цивільної авіації та без будь-якого економічного або політичного тиску.

Крім того, Агентством проведено власні льотні випробування і тести на симуляторах для перевірки безпеки повітряного судна.

"Ми повністю впевнені в безпеці літака, що є попередньою умовою для отримання нашого дозволу", — додав глава відомства.

Зазначимо, компанія Boeing припинила виробництво 737 MАХ у січні 2020 року. Польоти лайнерів цієї моделі були заборонені авіаційними регуляторами в березні 2019 року після двох авіакатастроф в Ефіопії та Індонезії, що забрали життя 346 осіб.

У середині листопада 2020 Федеральне управління цивільної авіації США дозволило авіакомпанії "Boeing Co" відновити польоти пасажирських літаків четвертого покоління 737-ої серії після зміни конструкції та перекваліфікації екіпажів.

2 грудня Boeing 737 MAX здійснив 45-хвилинний демонстраційний переліт із Далласа, штат Техас, до Талси, штат Оклахома з десятками журналістів на борту.