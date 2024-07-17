ВМС США рискуют потерять проект истребителя F/A-XX из-за урезания бюджета

F/A-XX — это проект создания истребителя 6 поколения для нужд Военно-морских сил, который разрабатывается параллельно NGAD для Воздушных сил.

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Бюджет программы истребителей следующего поколения Военно-морских сил США планируется сократить на 90%. "Под нож" может попасть отдельный палубный истребитель для ВМС США. Об этом сообщает The War Zone.

Законодатели в сенате предлагают уменьшить финансирование программы F/A-XX на 90% от того, сколько было предложено для поддержки разработки. Все это происходит на фоне растущей неопределенности относительно будущего истребителя 6 поколения NGAD.

Комитет Сената по вооруженным силам предлагает выделить 53,828 млн долларов на программу истребителей F/A-XX, но ВМС США подавали запрос на 453,828 млн долларов на следующий финансовый год, который стартует с 1 октября. Также фиксируется сокращение, если сравнить с бюджетом на текущий год в 1,53 млрд долларов. Ранее в ВМС США заявили, что это сознательное решение, которое связано с желанием сосредоточиться на других приоритетах.

"Итак, если вы посмотрите на F/A-XX или другие программы X [следующего поколения], мы сознательно пошли на риск в графике [разработки] этих программ, чтобы определить приоритетность этих ключевых инвестиций — будь то готовность, или инвестирование в наших людей, или подводная среда, чтобы убедиться, что мы реализуем эти программы", — сказал заместитель министра ВМС Эрик Рейвен еще в марте.

Однако в долгосрочной перспективе ВМС США остаются преданными программе F/A-XX. Детали программы засекречены, но в декабре 2023 года стало известно, что разработка завершила этап совершенствования концепции и перешла на стадию разработки.

Визуализация истребителей и авианосца

В то время было известно, что Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman конкурировали за разработку самолета, а General Electric и Pratt&Whitney боролись за поставку двигателей. Как и в случае с NGAD, F/A-XX имеет целью разработку нескольких направлений:

дроны Collaborative Combat Aircraft;

разработка истребителя F/A-XX;

кооперация с Воздушными силами.

Дополнительное финансирование для F/A-XX также может поступать из других источников, особенно из-за того, что проект является секретным. В то же время предложенное сокращение бюджета F/A-XX может лишь вызвать вопросы относительно его будущего, по крайней мере в ближайшей перспективе.

Напомним, 28 июня ВМС США впервые получили истребители F/A-18 Block III Super Hornet.

15 ноября в ВМС США озвучили планы по интеграции новых ракет на F-35.