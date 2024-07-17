ВМС США ризикують втратити проєкт винищувача F/A-XX через урізання бюджету

F/A-XX – це проєкт створення винищувача 6 покоління для потреб Військово-морських сил, який розробляється паралельно NGAD для Повітряних сил.

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Бюджет програми винищувачів наступного покоління Військово-морських сил США планується скоротити на 90%. "Під ніж" може потрапити окремий палубний винищувач для ВМС США. Про це повідомляє The War Zone.

Законодавці в сенаті пропонують зменшити фінансування програми F/A-XX на 90% від того, скільки було запропоновано для підтримки розробки. Все це відбувається на тлі зростання невизначеності щодо майбутнього винищувача 6 покоління NGAD.

Комітет Сенату з питань збройних сил пропонує виділити 53,828 млн доларів на програму винищувачів F/A-XX, але ВМС США подавали запит на 453,828 млн доларів на наступний фінансовий рік, який стартує з 1 жовтня. Також фіксується скорочення, якщо порівняти із бюджетом на поточний рік у 1,53 млрд доларів. Раніше в ВМС США заявили, що це свідоме рішення, яке повʼязано з бажанням зосередитися на інших пріоритетах.

"Отже, якщо ви подивитеся на F/A-XX або інші програми X [наступного покоління], ми свідомо пішли на ризик у графіку [розробки] цих програм, щоб визначити пріоритетність цих ключових інвестицій — хай то готовність, або інвестування в наших людей, або підводне середовище, щоб переконатися, що ми реалізуємо ці програми", — сказав заступник міністра ВМС Ерік Рейвен ще у березні.

Проте у довгостроковій перспективі ВМС США залишаються відданими програми F/A-XX. Деталі програми засекречені, але в грудні 2023 стало відомо, що розробка завершила етап вдосконалення концепції й перейшла на стадію розробки.

Візуалізація винищувачей і авіаносця

У той час було відомо, що Boeing, Lockheed Martin і Northrop Grumman конкурували за розробку літака, а General Electric та Pratt&Whitney боролися за постачання двигунів. Як і у випадку з NGAD, F/A-XX має на меті розробку кількох напрямків:

дрони Collaborative Combat Aircraft;

розробка винищувача F/A-XX;

кооперація з Повітряними силами.

Додаткове фінансування для F/A-XX також може надходити з інших джерел, особливо через те, що проєкт є секретним. Водночас запропоноване скорочення бюджету F/A-XX може лише викликати питання щодо його майбутнього, принаймні в найближчій перспективі.

Нагадаємо, 28 червня ВМС США вперше отримали винищувачі F/A-18 Block III Super Hornet.

15 листопада у ВМС США озвучили плани з інтеграції нових ракет на F-35.