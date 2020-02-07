Американцы ликвидировали главаря "Аль-Каиды" в Йемене

Один из лидеров террористической организации "Аль-Каида" Касим аль-Рими был ликвидирован в результате спецоперации в Йемене.

Об этом говорится в заявлении президента США Дональда Трампа, опубликованном на сайте Белого дома.

Отмечается, что под руководством аль-Рими были совершены беспрецедентные акты насилия в отношении гражданского населения Йемена.

"По распоряжению президента Дональда Трампа США провели антитеррористическую операцию в Йемене, результатом которой стала успешная ликвидация Касима аль-Рими, основателя и лидера "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове, а также заместителя лидера "Аль-Каиды" Айман аль-Завахири", – говорится в сообщении.

Как объяснили в Вашингтоне, ликвидация аль-Рими ослабляет "Аль-Каиду" на Аравийском полуострове и уменьшает уровень угрозы для национальной безопасности Соединенных Штатов и союзников.

Как ранее сообщал Фокус:

3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам Сулеймани.