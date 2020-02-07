Рука помощи. Орангутанг попытался вытащить человека из реки решив, что он тонет

В заповедном лесу на острове Калимантан один из орангутангов пришел на помощь зоозащитнику, который пытался очистить реку от змей. Об этом сообщает Daily Mail.

Случай произошел с работником Фонда спасения орангутангов Калимантана. Сотрудник фонда отправился очистить берег реки от змей, которые могли причинить вред охраняемым приматам. Мужчина находится по грудь в мутной воде, когда к нему подошла пытливая обезьяна.

Орангутанг решил, что человеку нужна помощь, и с берега протянул руку помощи "утопающему". Удивительную сцену удалось запечатлеть фотографу-любителю Анилу Прабхакару, который находился в лесах со своими друзьями.

Позже фотограф рассказал, что работник фонда не принял помощи от животного, так как оно было диким.

"Кто-то рассказал ему, что видел змею в реке. Смотритель пошел туда, чтобы очистить заросли. В это время орангутанг подошел к берегу и наблюдал за процессом. Затем он подошел ближе к человеку и протянул руку", – рассказал фотограф.

Также он добавил, что работник фонда не принял помощь и сделал несколько шагов назад.

"Я просил у нег позже, почему он так сделал, и работник ответил: "Это была дикая обезьяна, не из тех, которые нам знакомы", – добавил Прабхакар.

Фонд спасения орангутангов является индонезийской некоммерческой организацией, основанной в 1991 году. Фонд насчитывает 400 сотрудников и опекает почти 650 орангутангов.

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