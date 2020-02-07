ФСБ задержала замначальника Генштаба РФ по делу о многомиллиардном хищении

В России сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова, который является фигурантом уголовного дела о хищении 6,7 млрд рублей (около 2, 5 млрд гривен), сообщает "Интерфакс".

По данным газеты Коммерсантъ, Арсланов был задержан у себя дома в Москве в пятницу утром и доставлен к следователю для дачи показаний. Ранее Арсланов содержался под подпиской о невыезде.

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Высокопоставленному военному инкриминируют два эпизода в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Военные следователи просят суд отправить Арсланова под арест. Ходатайство следствия уже поступило в суд.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено 6 августа 2013 года по факту хищения денежных средств при заключении государственного контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники ВС РФ.

О претензиях правоохранительных органов к Арсланову стало известно осенью 2019 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Недавно в Москве был задержан один из участников убийства известного криминального авторитета Япончика (Вячеслава Иванькова), который умер в 2009 году после совершенного на него покушения.