Спустя 11 лет: в Москве задержан подозреваемый в убийстве "вора в законе" Япончика

На 69-летнего Япончика было совершено покушение в 2009 году

В Москве задержан Муртаз Шадания – один из участников убийства известного криминального авторитета Япончика (Вячеслава Иванькова), который умер в 2009 году после совершенного на него покушения.

Об этом сообщается на сайте российского Следственного Комитета.

Отмечается, что Шадании предъявили обвинения в убийстве и незаконном хранении оружия.

По данным российских силовиков, он вел слежку за криминальным авторитетом, а также привез в Москву оружие, из которого был убит Япончик.

"В день нападения – 28 июля 2009 года около одного из столичных ресторанов, обвиняемый в числе других соучастников вел наблюдение за прилегающими к месту преступления территориями, обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства", – сообщили в СК.

Как ранее сообщал Фокус:

69-летний Япончик был ранен в результате покушения 28 июля 2009 года. Снайпер выстрелил Иванькову в живот из винтовки, когда тот выходил из московского ресторана "Тайский слон". 9 октября он умер в больнице.