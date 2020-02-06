Спустя 11 лет: в Москве задержан подозреваемый в убийстве "вора в законе" Япончика
2020-02-06 14:48:34
На 69-летнего Япончика было совершено покушение в 2009 году
В Москве задержан Муртаз Шадания – один из участников убийства известного криминального авторитета Япончика (Вячеслава Иванькова), который умер в 2009 году после совершенного на него покушения.
Об этом сообщается на сайте российского Следственного Комитета.
Отмечается, что Шадании предъявили обвинения в убийстве и незаконном хранении оружия.
По данным российских силовиков, он вел слежку за криминальным авторитетом, а также привез в Москву оружие, из которого был убит Япончик.
"В день нападения – 28 июля 2009 года около одного из столичных ресторанов, обвиняемый в числе других соучастников вел наблюдение за прилегающими к месту преступления территориями, обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства", – сообщили в СК.
Как ранее сообщал Фокус:
- 69-летний Япончик был ранен в результате покушения 28 июля 2009 года. Снайпер выстрелил Иванькову в живот из винтовки, когда тот выходил из московского ресторана "Тайский слон". 9 октября он умер в больнице.
- По одной из версий, Иваньков стал жертвой криминальной войны между группировками воров в законе Аслана Усояна (Дед Хасан) и Тариела Ониани (Таро). Дед Хасан был убит 16 января 2013 года одним выстрелом при выходе из ресторана. По одной из версий, его убийство стало местью за смерть Япончика. Сам Ониани был выдан Испании в связи с расследованием уголовного дела о так называемой "русской строительной мафии".