За ошибку в санкционном списке СНБО правоохранители требовали до $300 тыс. — Арахамия

Речь идет о списке "воров в законе" и контрабандистов, в котором были указаны неверные имена фигурантов. Глава "слуг народа" в Раде также отверг вероятность "случайных ошибок".

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что украинские правоохранители требовали взятку в размере до 300 тысяч долларов, чтобы с ошибкой внести имя человека в санкционный список, утвержденный Советом нацбезопасности и обороны. Об этом он сказал в эфире программы "Хард с Влащенко" в понедельник, 25 октября.

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На вопрос журналистки о том, как нардеп объясняет наличие ошибок в 108 фамилиях людей, оказавшихся в санкционном списке контрабандистов, Арахамия заявил, что, по его мнению, "случайных ошибок там не было вообще".

"Уже приходят разного рода люди, которые говорят, что им коррумпированные сотрудники правоохранительных органов предлагали от 100 до 300 тысяч долларов за мзду — допустить ошибку, чтобы они могли спокойно перемещаться за границу и не иметь проблем", — сказал глава пропрезидентской фракции.

[ + – ] Заявление Арахамии о взятке за ошибки в санкционных списках

При этом он назвал "правдой жизни" тот факт, что санкционный список, по его словам, "просто попродавали".

Напомним, на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 15 октября секретарь ведомства Алексей Данилов сообщил, что в санкционных списках "воров в законе" и контрабандистов были допущены ошибки. Их на тот момент уже исправили. В частности, ошибки касались неправильной транслитерации имен фигурантов — например вместо Alexandr имя попавшего под санкции "вора в законе" или контрабандиста могло быть написано как Alexander и т.п.

В Офисе президента Украины заявили, что над этими списками работали сотрудники Министерства внутренних дел, когда его возглавлял Арсен Аваков. Затем действующий глава МВД Денис Монастырский сообщил, что за допущение ошибок было уволено руководство Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

А вчера, 25 октября, проект Bihus.Info обнародовал результаты расследования, которые могут свидетельствовать о систематической утечке данных о санкциях против лиц и компаний задолго до их фактического одобрения на заседании СНБО. Благодаря этому фигуранты списков успешно переписывают бизнес на других лиц и выводят их из-под угрозы потенциальных ограничений. В СНБО эту информацию не прокомментировали.