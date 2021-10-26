За помилку в списку санкцій РНБО правоохоронці вимагали до $300 тис. — Арахамія

Йдеться про список "злодіїв у законі" та контрабандистів, в якому були вказані неправильні імена фігурантів. Глава "слуг народу" у Раді також відкинув ймовірність "випадкових помилок".

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що українські правоохоронці вимагали хабар у розмірі до 300 тисяч доларів, щоб із помилкою внести ім'я людини до списку санкцій, затвердженого Радою нацбезпеки й оборони. Про це він сказав в ефірі програми "Хард із Влащенком" у понеділок, 25 жовтня.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На запитання журналістки про те, як нардеп пояснює наявність помилок у 108 прізвищах людей, які опинилися в списку санкцій контрабандистів, Арахамія заявив, що, на його думку, "випадкових помилок там не було взагалі".

"Уже приходять різні люди, які кажуть, що їм корумповані співробітники правоохоронних органів пропонували від 100 до 300 тисяч доларів за винагороду — припуститися помилки, щоб вони могли спокійно переміщатися за кордон і не мати проблем", — сказав голова пропрезидентської фракції.

[ + – ] Заява Арахамії про хабар за помилки у списках санкцій

При цьому він назвав "правдою життя" той факт, що список санкцій, за його словами, "просто попродавали".

Нагадаємо, на брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки й оборони України (РНБО) 15 жовтня секретар відомства Олексій Данілов повідомив, що у санкційних списках "злодіїв у законі" та контрабандистів припустилися помилок. Їх на той момент уже виправили. Зокрема, помилки стосувалися неправильної транслітерації імен фігурантів — наприклад, замість Alexandr ім'я "злодія в законі", котрий потрапив під санкції, або контрабандиста могло бути написане як Alexander тощо.

В Офісі президента України заявили, що над цими списками працювали співробітники Міністерства внутрішніх справ, коли його очолював Арсен Аваков. Потім чинний глава МВС Денис Монастирський повідомив, що за припущення помилок було звільнено керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

А вчора, 25 жовтня, проєкт Bihus.Info оприлюднив результати розслідування, які можуть свідчити про систематичний витік даних про санкції проти осіб і компаній задовго до їхнього фактичного схвалення на засіданні РНБО. Завдяки цьому фігуранти списків успішно переписують бізнес іншим особам і виводять їх з-під загрози потенційних обмежень. В РНБО цю інформацію не прокоментували.