На $187,5 млн за асбест в детской присыпке оштрафовали Johnson & Johnson

Суд присяжных в штате Нью-Джерси признал компанию Johnson & Johnson (J&J) виновной в использовании асбеста в своей продукции, что вызвало развитие раковых заболеваний у четырех потребителей, сообщило Reuters. Суд посчитал, что компания должна выплатить штраф в размере $750 млн, однако из-за особенностей местного законодательства эта сумма будет снижена до $187,5 млн.

Причина снижения состоит в том, что ранее другой суд постановил, что компания обязана выплатить этим же истцам компенсацию в размере $37,2 млн. А согласно закону Нью-Джерси, штраф не может превышать сумму компенсаций более чем в пять раз.

В J&J уже заявили, что будут обжаловать оба этих судебных решения, подчеркнув, что в ходе рассмотрения дела были допущены "многочисленные юридические ошибки, которые предоставили присяжным информацию, не соответствующую действительности, а также не дали им услышать значимые доказательства".

Приговор был вынесен после того, как генеральный директор J&J Алекс Горски в январе впервые дал показания в суде присяжных по обвинению в том, что средство Baby Powder вызывает рак.

J&J отрицает, что ее присыпка вызывает рак, заявляя, что многочисленные исследования и испытания, проведенные регулирующими органами во всем мире, показали, что она безопасна и не содержит асбеста.

В настоящее время против компании подано около 16 тыс. исков с обвинениями о непредоставлении информации о содержании в детской присыпке асбеста. В марте 2019 года суд Калифорнии обязал J&J выплатить $29 млн компенсации клиентке, у которой был обнаружен рак. В июле 2018 года суд Миссури приговорил компанию к рекордной компенсации по похожему делу: $4,7 млрд 22 женщинам, заболевшим раком.

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