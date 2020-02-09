В поисках любви. В США умерла волчица, которая прошла 14 тыс. км в поисках самца

В США умерла волчица, которая за два года прошла около 14 тыс. км в поисках самца. Об этом пишет The Guardian.

Молодая самка серого волка покинула свою стаю и отправила на поиски самца в январе 2018 года. Зоозащитники могли отслеживать ее путь благодарю ошейнику с радиопередатчиком. Ученые присвоили волчице имя OR-54.

В течение следующих двух лет она бродила по горам и пастбищам Калифорнии, время от времени убивая скот для еды. Несколько раз она возвращалась к родителям в штат Орегон и дважды заходила на территорию Невады. В среднем волчица проходила по 21 км за сутки. Всего же за два года она преодолела около 14 тыс. км.

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По словам биолога из Центра биологического разнообразия Амарока Вайсса, для волков такие длинные путешествия в поисках партнера – нормальное явление.

"Когда волки достигают полутора или двух лет, они отказываются от родительской стаи и отправляются на поиски партнеров и собственной территории", – говорит ученый.

Подобные путешествия практиковались и в семье волчицы. Ее отец, OR-7, годами искал самку в Калифорнии, прежде чем вернуться в Орегон и завести потомство.

Однако история OR-54 закончилась печально. На этой неделе она была найдена мертвой в округе Шаста (Калифорния). Причины смерти назовут после вскрытия. Волчице было всего три года.

Путешествие OR-54 привело ее дальше на юг в Калифорнии, чем любого другого волка с 1924 года.

"Тот факт, что OR-54 так и не нашла себе пару и постоянное место обитания, дает нам информацию о том, что в этом районе не так много волков", – отметил Вайсс.

Серые волки были почти полностью уничтожены усилиями правительства в ХIX и XX веках. Теперь власти ведут работы по сохранению вида в США. В Калифорнии сейчас зарегистрировано только около 20 волков.

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