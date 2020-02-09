В поисках любви. В США умерла волчица, которая прошла 14 тыс. км в поисках самца
2020-02-09 15:32:41
В среднем волчица проходила по 21 км за сутки
В США умерла волчица, которая за два года прошла около 14 тыс. км в поисках самца. Об этом пишет The Guardian.
Молодая самка серого волка покинула свою стаю и отправила на поиски самца в январе 2018 года. Зоозащитники могли отслеживать ее путь благодарю ошейнику с радиопередатчиком. Ученые присвоили волчице имя OR-54.
В течение следующих двух лет она бродила по горам и пастбищам Калифорнии, время от времени убивая скот для еды. Несколько раз она возвращалась к родителям в штат Орегон и дважды заходила на территорию Невады. В среднем волчица проходила по 21 км за сутки. Всего же за два года она преодолела около 14 тыс. км.
По словам биолога из Центра биологического разнообразия Амарока Вайсса, для волков такие длинные путешествия в поисках партнера – нормальное явление.
"Когда волки достигают полутора или двух лет, они отказываются от родительской стаи и отправляются на поиски партнеров и собственной территории", – говорит ученый.
Подобные путешествия практиковались и в семье волчицы. Ее отец, OR-7, годами искал самку в Калифорнии, прежде чем вернуться в Орегон и завести потомство.
Однако история OR-54 закончилась печально. На этой неделе она была найдена мертвой в округе Шаста (Калифорния). Причины смерти назовут после вскрытия. Волчице было всего три года.
Путешествие OR-54 привело ее дальше на юг в Калифорнии, чем любого другого волка с 1924 года.
"Тот факт, что OR-54 так и не нашла себе пару и постоянное место обитания, дает нам информацию о том, что в этом районе не так много волков", – отметил Вайсс.
Серые волки были почти полностью уничтожены усилиями правительства в ХIX и XX веках. Теперь власти ведут работы по сохранению вида в США. В Калифорнии сейчас зарегистрировано только около 20 волков.
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